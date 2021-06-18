Німеччина відкриває кордони для країн, які не входять в ЄС

Німеччина з 25 червня відкриває кордони для туристів з країн, які не входять до Європейського Союзу. В’їзд дозволено лише для тих, хто пройшов повну вакцинацію. Останнє щеплення потрібно отримати максимум за 14 днів до поїздки.

Таким чином вакцинованим громадянам можна буде перетинати кордон, незалежно від мети поїздки. Раніше громадянам країн, які не входять в ЄС, в’їзд був дозволений лише за екстрених обставин. Однак обмежуються поїздки з регіонів, які позначені червоною зоною.

Крім того, вакцина, якою людина отримала щеплення, має бути схвалена у Європейському Союзі. До таких входять – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Станом на 17 червня у Німеччині зафіксовано 3 718 955 випадків коронавірусу. Добовий приріст становить 1,33 тис.

За весь період пандемії від Covid-19 у країні померли понад 90 тис. осіб.

Євросоюз скасував обмеження на поїздки

Нещодавно Євросоюз скасував обмеження щодо поїздок між своїми країнами. Громадянам ЄС для поїздок у межах блоку тепер не потрібно буде робити тест на коронавірус та проходити карантин.

Наразі у європейських країнах щеплення від коронавірусу отримала чверть дорослого населення.