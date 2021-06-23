Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Гражданин Чехии, который воевал на стороне “ДНР”, извинился перед Украиной

Гражданин Чехии, который воевал на стороне “ДНР”, извинился перед Украиной

Приговоренный к трем годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов гражданин Чехии Павел Кафка извинился перед Украиной за содеянное. Он написал соответствующее письмо украинскому посольству в Чехии.

Так, задержанный раскаивается в том, что встал на сторону боевиков РФ.

Как сообщает чрезвычайный и полномочный украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис, в своем заявлении Кафка признался, что в 2015 году принял сторону сепаратистов.

Кроме того, гражданин Чехии в письме отметил, что не задумывался о последствиях своих незаконных действий.

Также осужденный написал, что хотел бы извиниться перед Украиной, и верит, что нашей стране удастся вернуть территориальную целостность дипломатическим путем.

Павел Кафка в 2015-2016 годах участвовал в боевых действиях на Донбассе за “ДНР”.

В июле 2020-го его осудили в Чехии за терроризм, “участие в организованной преступной группировке” к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет.

5 декабря прошлого года пражский Верховный суд изменил приговор для Кафки с условного на реальный срок.

Источник: Медийная инициатива за права человека

Фото: Евгений Перебийнис

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка