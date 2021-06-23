Громадянин Чехії, який воював на боці “ДНР”, вибачився перед Україною

Засуджений до трьох років в’язниці за участь в бойових діях на Донбасі на боці окупантів громадянин Чехії Павел Кафка вибачився перед Україною за скоєне. Він написав відповідного листа до українського посольства в Чехії.
Так, затриманий розкаюється у тому, що став на бік бойовиків РФ.
Як повідомляє надзвичайний і повноважний український посол в Чехії Євген Перебийніс, у своїй заяві Кафка зізнався, що у 2015 році став на бік сепаратистів.
Окрім того, громадянин Чехії у листі зазначив, що не замислювався над наслідками своїх незаконних дій.
Також засуджений написав, що хотів би вибачитися перед Україною, і вірить, що нашій країні вдасться повернути територіальну цілісність дипломатичним шляхом.
Павел Кафка у 2015-2016 роках брав участь у бойових діях на Донбасі за “ДНР”.
У липні 2020-го його засудили у Чехії за тероризм, “участь в організованому злочинному угрупованні” до трьох років умовного покарання із відтермінуванням на п’ять років.
5 грудня минулого року празький Верховний суд змінив вирок для Кафки з умовного на реальний термін.
Джерело: Медійна ініціатива за права людини
Фото: Євген Перебийніс