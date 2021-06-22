Флаги России и США, длинные президентские кортежи и Вилла Ла Грандж — 16 июня в Женеве состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена, которая стала событием для всего мира.

В этот день Швейцария закрыла небо над городом и задействовала 95% своей армии и полиции. В Женеву съехались более 3 тыс. журналистов со всего мира.

На встрече президенты обменялись подарками. Байден вручил солнцезащитные очки-авиаторы и фигурку хрустального американского бизона, а Путин — письменный набор с хохломой.

Главной темой саммита стало снижение градуса нарастающей конфронтации двух государств. Президенты обсудили кибербезопасность, климат, войну в Сирии, наращивание российских войск в Арктике, права человека в России, Украину и НАТО. Переговоры закончились на час раньше, чем планировалось — это свидетельствует о том, что они были не тяжелыми.

Также на встрече в Женеве присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров. Но что важно для Украины — в составе делегаций была Виктория Нуланд и Дмитрий Козак — люди, которые напрямую занимаются украинским вопросом в США и России.

После саммита в обоих лидеров государств состоялись пресс-конференции, где они и рассказали свои версии результатов встречи, в частности вспомнили и об Украине.

— Что касается Украины: то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял Президента Байдена, то он согласен с тем, что в основе урегулирования на Донбассе должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО: эта тема затрагивалась мазком, — сказал Владимир Путин на пресс-конференции после встречи. — Я передал незыблемую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжить дипломатическую работу, связанную с Минскими договоренностям, — подчеркнул Президент США Джо Байден.

Едва ли не единственным реальным результатом встречи стало обоюдное возвращения послов, которые были отозваны, когда Байден публично назвал Путина убийцей. Резкое выражение президенты тоже обсудили во время встречи — Джо заявил, что больше так не будет называть Владимира.

Телерепортерка пула президента США Меган Пратц рассказала, что действительно лидеры сошлись во многих вопросах, но далеко не во всех.

— Они нашли компромисс по уменьшению эскалации в Арктике, по послах. Для меня было удивительно, что они не согласовали сотрудничество в космосе. Конфронтационными остаются вопросы демократии и прав человека, и здесь они никогда не сойдутся. В вопросе Сирии, Украины и балтийских стран тоже никаких сдвигов, — подытожила Меган Пратц.

После европейского турне и встречи с Путиным стало очевидно, что Байден пытается восстановить разрушенные Трампом отношения с союзниками по Европе, чтобы активнее противостоять Китаю и России. Хотя для Путина эта встреча может и не стала одной из самых приятных, однако здесь была имиджевая выгода. Ведь его пригласили и с ним общаются на равных.

МИД Украины о встрече Байдена и Путина

В Украине отреагировали на встречу американского и российского президентов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал разговор лидеров по Украине предметным. Также он отметил, что Байден однозначно был на украинской стороне.