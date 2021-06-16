На пресс-конференции с журналистами иностранных СМИ Владимир Зеленский ответил, что вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, является очень некорректным.

Зеленский отметил, что ему когда-то уже задавали этот вопрос, и сказал, что не может на него ответить.

— Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация.

По словам украинского президента, от ответов на подобные вопросы может начаться эскалация, и это лишит Украину шанса на мирное урегулирование ситуации.

— Вы можете сейчас лишить нас хотя бы какого-нибудь небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя ставить такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется. Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь, и не имеешь права сделать то, что может ее забрать.

Ответ Байдена

В марте 2021 года президент США в прямом эфире назвал Владимира Путина убийцей.

Так Байден ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, и отметил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.