Разговор по Украине был предметным: Кулеба о встрече Байдена и Путина

Разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина относительно Украины во время встречи лидеров в Женеве был предметным.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что американский лидер однозначно был на стороне Украины.

— На самом деле разговор между ними относительно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали, потому что президент Байден еще в статусе вице-президента с первых дней российской агрессии против нашего государства знает этот вопрос. Президент США четко заявил Путину о том, что он твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины, — добавил министр.

По словам Дмитрия Кулебы, 17 июня он провел разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая заверила, что ни президент Джо Байден, ни вся его команда не отступят от правила никаких договоренностей об Украине без Украины.

Президент США Джо Байден встречался с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Переговоры лидеров длились около трех часов и завершились отдельными пресс-конференциями.

О результатах встречи Байдена и Путина и каких сдвигов следует ожидать от РФ и США в ближайшее время — читайте в нашем материале.