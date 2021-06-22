Прапори Росії та США, довгі президентські кортежі та Вілла Ла Грандж – 16 червня у Женеві відбулась зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена, яка стала подією для усього світу.

У цей день Швейцарія закрила небо над містом та задіяла 95% своєї армії та поліції. До Женеви з’їхалися більше 3 тис. журналістів з усього світу.

На зустрічі президенти обмінялись подарунками. Байден вручив сонцезахисні окуляри-авіатори і фігурку кришталевого американського бізона, а Путін – письмовий набір з хохломою.

Головною темою саміту стало зниження градусу наростаючої конфронтації двох держав. Президенти обговорили кібербезпеку, клімат, війну у Сирії, нарощування російських військ в Арктиці, права людини у Росії, Україну та НАТО. Переговори закінчилися на годину раніше, ніж планувалося – це свідчить про те, що вони були не важкими.

Також на зустрічі у Женеві були присутні держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сергій Лавров. Але що важливо для України – у складі делегацій була Вікторія Нуланд та Дмитро Козак – люди, які напряму займаються українським питанням у США та Росії.

Після саміту у обох лідерів держав відбулися прес-конференції, де вони і розповіли свої версії результатів зустрічі, зокрема згадали і про Україну.

– Що стосується України: то так, ця тема зачіпалася. Не можу сказати, що дуже детально. Але наскільки я зрозумів Президента Байдена, то він згоден з тим, що в основі врегулювання на Донбасі повинні лежати Мінські угоди. З приводу вступу можливого України в НАТО: ця тема зачіпалася мазком, – сказав Володимир Путін на прес-конференції після зустрічі. – Я передав непорушну прихильність США до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжити дипломатичну роботу, пов’язану з Мінськими домовленостями, – підкреслив Президент США Джо Байден.

Чи не єдиним реальним результатом зустрічі стало обопільне повернення послів, які були відкликані, коли Байден публічно назвав Путіна вбивцею. Різкий вислів президенти теж обговорили під час зустрічі – Джо заявив, що більше так не називатиме Володимира.

Телерепортерка пулу президента США Меган Пратц розповіла, що дійсно лідери зійшлись у багатьох питаннях, але далеко не у всіх.

– Вони знайшли компроміс по зменшенню ескалації в Арктиці, по послах. Для мене було дивно, що вони не погодили співпрацю у космосі. Конфронтаційними лишаються питання демократії та прав людини, і тут вони ніколи не зійдуться. У питанні Сирії, України та балтійських країн теж жодних зрушень, – підсумувала Меган Пратц.

Після європейського турне та зустрічі з Путіним стало очевидно, що Байден намагається відновити зруйновані Трампом стосунки із союзниками по Європі, щоб активніше протистояти Китаю і Росії. Хоч для Путіна ця зустріч можливо і не стала однією із найприємніших, проте тут був іміджевий зиск. Адже його запросили і з ним спілкуються на рівних.

МЗС України про зустріч Байдена та Путіна

В Україні відреагували на зустріч американського та російського президентів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав розмову лідерів щодо України предметною. Також він наголосив, що Байден однозначно був на українському боці.