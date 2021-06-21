С 1 июля Израиль открывает границы для полностью вакцинированных от коронавируса туристов.

Теперь пересекать границу страны разрешено туристам, которые получили все дозы вакцины от коронавируса.

Также въезд в Израиль будет доступен детям до 6 лет, чьи родители выполнили все соответствующие требования.

Невакцинированные путешественники, которые собираются посетить страну, по прибытии отправятся в карантин.

Такие же требования будут действовать и для граждан Израиля, которые возвращаются из-за границы и не получили дозы вакцины или не выздоровели.

Сейчас Минздрав Израиля устанавливает, гражданам каких стран будет разрешено пересекать границы и какие вакцины будут приниматься в стране.

Как заявили ранее в Минздраве страны, привитые граждане стран с низким уровнем риска смогут въехать в Израиль без необходимости серологического теста, который подтверждает наличие антител в крови.

Кроме того сообщалось, что все вакцины, разработанные на Западе, будут приниматься.

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Послабление карантина в Израиле

Со вторника, 15 июня, в Израиле утратило силу постановление правительства относительно обязательного ношения масок в помещениях.

Соответствующее распоряжение подписал новый министр здравоохранения Хези Леви.

При этом его предшественник Юлий Эдельштейн, еще в начале июня выразил мнение, что не ожидает роста заболеваемости в случае отмены обязательного масочного режима с 15 июня.