С 1 июля Израиль открывает границы для полностью вакцинированных от коронавируса туристов.
Теперь пересекать границу страны разрешено туристам, которые получили все дозы вакцины от коронавируса.
Также въезд в Израиль будет доступен детям до 6 лет, чьи родители выполнили все соответствующие требования.
Невакцинированные путешественники, которые собираются посетить страну, по прибытии отправятся в карантин.
Такие же требования будут действовать и для граждан Израиля, которые возвращаются из-за границы и не получили дозы вакцины или не выздоровели.
Сейчас Минздрав Израиля устанавливает, гражданам каких стран будет разрешено пересекать границы и какие вакцины будут приниматься в стране.
Как заявили ранее в Минздраве страны, привитые граждане стран с низким уровнем риска смогут въехать в Израиль без необходимости серологического теста, который подтверждает наличие антител в крови.
Кроме того сообщалось, что все вакцины, разработанные на Западе, будут приниматься.
Послабление карантина в Израиле
Со вторника, 15 июня, в Израиле утратило силу постановление правительства относительно обязательного ношения масок в помещениях.
Соответствующее распоряжение подписал новый министр здравоохранения Хези Леви.
При этом его предшественник Юлий Эдельштейн, еще в начале июня выразил мнение, что не ожидает роста заболеваемости в случае отмены обязательного масочного режима с 15 июня.