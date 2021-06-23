Ізраїль готується до нової хвилі пандемії через штам Дельта

Незважаючи на те, що Ізраїль є найбільш вакцинованою країною світу, за останні дні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Через це уряд не відкидає можливості нової хвилі пандемії, викликаної штамом Дельта.

Про це заявив новий прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

За його словами, винні у поширені нового штаму туристи, які не дотримуються правил безпеки, тому запровадили нові обмеження, щоб зупинити поширення інфекції.

Зокрема, очікується введення штрафів в розмірі близько 5 тис. шекелів для тих, хто подорожує до шести заборонених країн – Росія, Індія, Мексика, Бразилія, Аргентина та Південна Африка, де є значні спалахи.

Окрім того, в Ізраїлі виявилися найбільш вразливими діти і підлітки, оскільки їх ще не вакцинували.

Тому уряд оголосив про початок вакцинації дітей від 12 до 15 років.

Беннет також закликав населення носити маски в приміщеннях.

Відкриття кордонів Ізраїлю для вакцинованих туристів

З 1 липня Ізраїль відкриває кордони для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів.

Також в’їзд до країни буде доступний дітям до 6 років, чиї батьки виконали всі відповідні вимоги.

А ті, хто збираються відвідати Ізраїль, але не мають двох щеплень, мусять пройти карантин.

Джерело: Times of Israel