Ізраїль готується до нової хвилі пандемії через штам Дельта

Незважаючи на те, що Ізраїль є найбільш вакцинованою країною світу, за останні дні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Через це уряд не відкидає можливості нової хвилі пандемії, викликаної штамом Дельта.
Про це заявив новий прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.
За його словами, винні у поширені нового штаму туристи, які не дотримуються правил безпеки, тому запровадили нові обмеження, щоб зупинити поширення інфекції.
Зокрема, очікується введення штрафів в розмірі близько 5 тис. шекелів для тих, хто подорожує до шести заборонених країн – Росія, Індія, Мексика, Бразилія, Аргентина та Південна Африка, де є значні спалахи.
Окрім того, в Ізраїлі виявилися найбільш вразливими діти і підлітки, оскільки їх ще не вакцинували.
Тому уряд оголосив про початок вакцинації дітей від 12 до 15 років.
Беннет також закликав населення носити маски в приміщеннях.
Відкриття кордонів Ізраїлю для вакцинованих туристів
З 1 липня Ізраїль відкриває кордони для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів.
Також в’їзд до країни буде доступний дітям до 6 років, чиї батьки виконали всі відповідні вимоги.
А ті, хто збираються відвідати Ізраїль, але не мають двох щеплень, мусять пройти карантин.
Джерело: Times of Israel