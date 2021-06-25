86 финских болельщиков заболели Covid-19 после матча Евро в России

Финские болельщики заболели коронавирусом после возвращения домой с матча Чемпионата Европы-2020, который проходил в России. Футбольные фаны из Финляндии, которые посетили матч Финляндия — Бельгия в российском Санкт-Петербурге, получили 86 положительных тестов на Covid-19 на таможенных пунктах с Россией.

На следующий день после поединка около 800 болельщиков пропустили через пункт Ваалимаа без тестирования, поскольку он был перегружен. Людям приказали самоизолироваться и через 72 часа сделать тест.

Главный врач Финляндии сообщил, что сейчас уже зафиксированы случаи, когда фанаты, которые вернулись из Российской Федерации, не проходили карантин, а вместо этого посещали публичные места.

По данным Национального института здравоохранения, ситуация с заражением футбольными туристами станет ясна в ближайшие дни, когда они повторно сделают тесты.

Матч Финляндия — Бельгия состоялся в понедельник, 21 июня. Поединок закончился со счетом 0:2 в пользу сборной Бельгии. Голкипер Финляндии Лукаш Градецкий забил гол в свои ворота, автором второго мяча стал Ромелу Лукаку, который также выступает на позиции нападающего итальянского Интера.

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Источник: MTVuutiset.fi