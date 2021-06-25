86 фінських вболівальників захворіли на Covid-19 після матчу Євро в Росії

Фінські вболівальники захворіли на коронавірус після повернення додому з матчу Чемпіонату Європи-2020, що проходив у Росії. Футбольні фани з Фінляндії, які відвідали матч Фінляндія – Бельгія у російському Санкт-Петербурзі, отримали 86 позитивних тестів на Covid-19 на митних пунктах з Росією.

На наступний день після поєдинку близько 800 вболівальників пропустили через пункт Ваалімаа без тестування, оскільки він був перевантажений. Людям наказали самоізолюватися та через 72 години зробити тест.

Головний лікар Фінляндії повідомив, що наразі уже зафіксовані випадки, коли фанати, які повернулися з Російської Федерації, не проходили карантин, а натомість відвідували публічні місця.

За даними Національного інституту охорони здоров’я, ситуація із зараженням футбольними туристами стане зрозумілою найближчими днями, коли вони повторно зроблять тести.

Матч Фінляндія – Бельгія відбувся у понеділок, 21 червня. Поєдинок закінчився з рахунком 0:2 на користь збірної Бельгії. Голкіпер Фінляндії Лукаш Градецький забив гол у свої ворота, автором другого м’яча став Ромелу Лукаку, який також виступає на позиції нападника італійського Інтера.

Читайте: ВООЗ занепокоєна послабленням обмежень на Євро-2020

Джерело: MTVuutiset.fi