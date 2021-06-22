ВОЗ обеспокоена ослаблением ограничений на Евро-2020

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность в связи с ослаблением карантина во время Чемпионата Европы по футболу.

Эксперты заявляют, что некоторые стадионы значительно увеличивают разрешенное количество зрителей, и сейчас уже наблюдается увеличение количества заражений. В то же время конкретные города или страны не указываются.

— В некоторых городах, принимающих (Чемпионат, — Ред.), случаи Covid-19 уже растут в районах, где проводятся матчи, — сказал Робб Батлер, исполнительный директор ВОЗ в Европе.

Батлер призвал тщательно отслеживать случаи, расширить тестирование и вакцинировать уязвимые группы населения для борьбы с Covid-19.

СМИ предполагают, что одной из стран, о которых говорится в заявлении, может быть Великобритания. Недавно власти страны сообщили о том, что количество зрителей в Лондоне на стадионе Уэмбли увеличено до 60 тыс. Именно там пройдет полуфинал и финал Евро-2020.

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Источник: Euronews