Британський есмінець Defender законно перебував біля Криму – Джонсон

У четвер, 24 червня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував ситуацію з британським есмінцем Defender в акваторіїї Чорного моря. Зокрема, він заявив, що корабль законно перебував у міжнародних водах біля Кримського півострова.

– Я думаю, корабель повною мірою, обґрунтовано міг користуватися міжнародними водами, – запевнив британський прем’єр.

За його словами, екіпаж діяв у відповідній ситуації правильно.

Як наголосив Джонсон, важливий момент полягає в тому, що влада Великої Британії не визнає російську анексію Криму.

Інцидент із британським есмінцем Defender

23 червня у Чорному морі, біля мису Фіолент поблизу окупованого Росією Криму, стався інцидент із британським есмінцем Defender.

У Міноборони РФ заявили, що прикордонний сторожовий корабель здійснив попереджувальний постріл у бік судна, а літак Су-24М скинув по курсу руху есмінця чотири авіаційних бомби, через нібито порушення російського кордону.

Натомість у Міноборони Великої Британії заперечили обстріл і запевнили, що Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України.