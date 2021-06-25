Жертвами торнадо на юге региона Морава в Чехии стали по меньшей мере пять человек, до этого сообщалось только о трех. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители не уточняют, в каких именно населенных пунктах погибли люди. Более 80 человек сейчас находятся в больницах. Большинство обошлись синяками и ссадинами, однако у многих пациентов наблюдается плохое психическое состояние.

Спасатели уже обошли села, где бушевал торнадо, поэтому количество жертв не должно увеличиться. Проводятся операции по уборке вещей, которые смерч занес на крыши зданий.

Также начался сбор средств для жителей региона, пострадавших вследствие торнадо. Министерство регионального развития уже выделило 420 млн крон.

Власти Польши отправили в Чехию своих пожарных для устранения последствий стихийного бедствия.

— Наши пожарные помогут справиться с катастрофами во время торнадо. В такие моменты мы всегда находимся в распоряжении наших соседей, — говорится в сообщении пресс-секретаря правительства.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил финансовой поддержки в Брюсселе.

Торнадо в Чехии

Торнадо в Чехии и град, размером с теннисный мяч, пронеслись в юго-восточных регионах. Больше всего пострадали жители населенных пунктов Бржецлав и Годонин.

По данным метеорологов, скорость ветра составляла 219 км/ч. Утром Министерство здравоохранения сообщало о 300 раненых.

Фото: Ukrajinski Diplomata

Источник: Ceske Noviny