В Черное море в четверг, 1 июля, зашел итальянский фрегат Virginio Fasan F591, флагман постоянной морской группы НАТО SNMG2. Его сопровождал турецкий фрегат Barbaros F244 при прохождении через Босфор.

Итальянский фрегат, вероятно, тоже войдет в состав эскадры, участвующей в международных учениях Sea Breeze в Черном море, которые проводятся ежегодно.

Итальянский фрегат ввели в состав ВМС в декабре 2013 года. На его борту — торпедное и ракетное вооружение, различное артиллерийское вооружение, а также противокорабельные и зенитные ракеты.

Standing @NATO Maritime Group 2 enters BlackSea:@SNMG_2 frigates, @ItalianNavy Bergamini class flagship ITS Virginio Fasan & Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros class TCG Barbaros transit Bosphorus back to back towards BlackSea:#WeAreNato #SeaBreeze2021 #SB21 #StrongerTogether pic.twitter.com/mKdKqWTOil

— Yörük Işık (@YorukIsik) July 1, 2021