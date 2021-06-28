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Дмитро Кудрявцев |

Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС

Ракетный эсминец США USS Ross

У понеділок, 28 червня, в акваторії Чорного моря розпочалися міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021.

Напередодні в Одесу, для участі в маневрах, прибув американський ракетний есмінець USS Ross.

Крім того, в навчаннях також візьмуть участь 32 бойових корабля, зокрема – два катери берегової охорони Грузії класу Island, а також 40 літаків і п’ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу.

У тренуванні, крім іншого, задіють 18 команд сил спеціальних операцій з різних країн.

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В цілому участь у маневрах візьмуть підрозділи 32 країн, що є рекордом для Sea Breeze.

Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС
Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС
Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС
Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС
Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС
Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС
Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС / 3 фотографии

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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