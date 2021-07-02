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Факти / Світ
Максим Зайченко |

У Чорне море зайшов італійський фрегат з озброєнням на борту

фрегат Италии

У Чорне море в четвер, 1 липня, зайшов італійський фрегат Virginio Fasan F591, флагман постійної морської групи НАТО SNMG2. Його супроводжував турецький фрегат Barbaros F244 під час проходження через Босфор.

Італійський фрегат, ймовірно, теж увійде до складу ескадри, яка бере участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze в Чорному морі, які проводяться щорічно.

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Італійський фрегат ввели до складу ВМС в грудні 2013 року. На його борту – торпедне та ракетне озброєння, різне артилерійське озброєння, а також протикорабельні та зенітні ракети.

Нагадаємо, з 28 червня по 10 липня в Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze. Вони є наймасштабнішими. Зокрема, в них бере участь рекордна кількість учасників. Також задіяно близько 30 кораблів, 30 літаків і до 5 тис. військових.

30 червня до навчань вперше приєдналися вертольоти королівських повітряних сил Великобританії Eurofighter Typhoon.

Фото: Yörük Işık

Джерело: Думская

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