У Чорне море в четвер, 1 липня, зайшов італійський фрегат Virginio Fasan F591, флагман постійної морської групи НАТО SNMG2. Його супроводжував турецький фрегат Barbaros F244 під час проходження через Босфор.

Італійський фрегат, ймовірно, теж увійде до складу ескадри, яка бере участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze в Чорному морі, які проводяться щорічно.

Читайте Росія висунула США претензії щодо навчань Sea Breeze-2021

Італійський фрегат ввели до складу ВМС в грудні 2013 року. На його борту – торпедне та ракетне озброєння, різне артилерійське озброєння, а також протикорабельні та зенітні ракети.

Standing @NATO Maritime Group 2 enters BlackSea:@SNMG_2 frigates, @ItalianNavy Bergamini class flagship ITS Virginio Fasan & Turkish Navy MEKO200 Track II Barbaros class TCG Barbaros transit Bosphorus back to back towards BlackSea:#WeAreNato #SeaBreeze2021 #SB21 #StrongerTogether pic.twitter.com/mKdKqWTOil

— Yörük Işık (@YorukIsik) July 1, 2021