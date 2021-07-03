Правительство Словакии обратно продало в Россию 160 тыс. доз вакцин от коронавируса Спутник V. Они были закуплены этой весной.

Контракт на продажу вакцин обнародовали в центральном реестре контрактов. Словакия оставила российские вакцины только для тех, кто ждет первой или второй дозы.

В стране Спутником V привили 10,5 тыс. человек. Еще 8 тыс. людей ждут вторую дозу вакцины.

Москва купила свои вакцины за месяц-два до окончания срока их годности и заплатила за них столько же, сколько Словакия.

— Российская сторона приобрела их точно по такой же цене, за которую мы их приобрели — $9,95 за дозу, — сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Словакии Зузана Елиашова.

Транспортировку вакцин полностью оплатит покупатель — российская компания Human Vaccine. После получения вакцин Россия больше не сможет их вернуть.

Кроме того, ранее в правительстве Словакии заявили, что страна может дарить или продать вакцины Спутник V, которые не нужны.

Скандал с российской вакциной в Словакии

В Словакии из-за скандала с вакциной против коронавируса Спутник V российского производства в отставку ушли несколько министров страны.

Страна приобрела крупную партию российской вакцины, несмотря на отсутствие согласия всех членов коалиции. Поэтому министру здравоохранения Словакии Марек Крайчий и ряде политиков пришлось уйти в отставку.

Источник: Dennik N