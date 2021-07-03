Уряд Словаччини назад продав у Росію 160 тис. доз вакцин від коронавірусу Спутник V. Вони були закуплені цієї весни.
Контракт на продаж вакцин оприлюднили в центральному реєстрі контрактів. Словаччина залишила російські вакцини тільки для тих, хто чекає першої або другої дози.
У країні Спутником V прищепили 10,5 тис. осіб. Ще 8 тис. осіб чекають на другу дозу вакцини.
Москва купила свої вакцини за місяць-два до закінчення терміну їх придатності та заплатила за них стільки ж, скільки Словаччина.
– Російська сторона придбала їх точно за такою ж ціною, за яку ми їх придбали – $9,95 за дозу, – повідомила прес-секретар Міністерства охорони здоров’я Словаччини Зузана Еліашова.
Транспортування вакцин повністю оплатить покупець – російська компанія Human Vaccine. Після отримання вакцин Росія більше не зможе їх повернути.
Крім того, раніше в уряді Словаччини заявили, що країна може дарувати або продати вакцини Спутник V, які не потрібні.
Скандал з російською вакциною у Словаччині
У Словаччині через скандал з вакциною проти коронавірусу Спутник V російського виробництва у відставку пішли декілька міністрів країни.
Країна придбала велику партію російської вакцини, попри відсутність згоди всіх членів коаліції. Через це міністру охорони здоров’я Словаччини Мареку Крайчі та низці політиків довелося піти у відставку.
Джерело: Dennik N