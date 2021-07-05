Путин и Лукашенко — в списке врагов свободы прессы RSF

Международная неправительственная организация Репортеры без границ (RSF) обновила список врагов свободы прессы. Среди 37 лидеров государств и правительств — президент России Владимир Путин и самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко.

Путин — третий с конца списка, а Лукашенко — второй с его начала. В течение последних 20 лет они не оставляют список лидеров, которые, по мнению экспертов RSF, жестко давят на журналистов в своих странах.

За годы президентства Владимира Путина в России убиты по меньшей мере 37 журналистов, и ни одно из них не было раскрыто. Ситуация для независимых СМИ ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Ситуация со свободой слова в России, как считают составители списка, сейчас худшая со времен распада СССР.

Относительно Лукашенко — он подавляет любое свободное распространение информации в Беларуси. С начала протестов в августе 2020 года по его указанию задержали более 500 журналистов, 25 из них до сих пор находятся в тюрьмах.

Источник: RSF

Фото: Кремль