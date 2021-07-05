Путін та Лукашенко – у переліку ворогів свободи преси RSF

Міжнародна неурядова організація Репортери без кордонів (RSF) оновила перелік ворогів свободи преси. Серед 37 лідерів держав та урядів – президент Росії Володимир Путін та самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко.

Путін – третій з кінця списку, а Лукашенко – другий з його початку. Протягом останніх 20 років вони не залишають перелік лідерів, які на думку експертів RSF, жорстко тиснуть на журналістів у своїх країнах.

За роки президентства Володимира Путіна у Росії вбито щонайменше 37 журналістів, і жодне з них не було розкрито. Ситуація для незалежних ЗМІ погіршилася після протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Ситуація зі свободою слова в Росії, як вважають укладачі списку, нині найгірша з часів розпаду СРСР.

Щодо Лукашенка – він придушує будь-яке вільне поширення інформації в Білорусі. З початку протестів у серпні 2020 року за його вказівкою затримали більше 500 журналістів, 25 з них і досі перебувають у в’язницях.

Джерело: RSF

Фото: Кремль