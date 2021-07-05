Контейнеровоз Ever Given (полное название Evergreen Marine), который в марте почти на неделю заблокировал Суэцкий канал, наконец покинет его 7 июля. Администрация морского торгового пути и владельцы судна договорились о компенсации.

Управление Суэцкого канала удерживало судно с 29 марта, когда его сняли с мели, из-за спора о возмещении убытков. Однако представители канала заявили, что 7 июля во время торжественной церемонии стороны подпишут соглашение. Люди смогут наблюдать за тем, как судно отплывает.

Известно, что канал получит буксир мощностью около 75 тонн как часть возмещения, об остальных деталях не сообщается.

Сначала администрация требовала от владельца судна, японской компании Shoei Kisen, $916 млн за операцию по снятию с мели, убытки от простоя и репутационные риски. Впоследствии сумму снизили до $550.

Несмотря на ситуацию с аварией контейнеровоза, за первую половину 2021 года Суэцкий канал заработал на 8,8% больше по сравнению с прошлым годом.

— Мы полностью сохранили права власти, сохранили наши отношения с компанией, а также политические отношения с Японией, — поделился глава канала Осама Раби.

Что известно о судне Ever Given

23 марта судно Ever Given просело на мель на Суэцком канале — одном из важнейших морских торговых путей. Это образовало пробку — движение более 400 судов было заблокировано.

По оценкам экспертов, один день простоя стоил $400 млн. Контейнеровоз заблокировал канал почти на неделю — его удалось снять с мели только 29 марта.

После инцидента администрация морского пути сообщила, что не выпустит Ever Given, пока не получит компенсацию.