Контейнеровоз Ever Given (повна назва Evergreen Marine), який у березні майже на тиждень заблокував Суецький канал, нарешті покине його 7 липня. Адміністрація морського торгового шляху та власники судна домовилися про компенсацію.

Управління Суецького каналу утримувало судно з 29 березня, коли його зняли з мілини, через спір щодо відшкодування збитків. Однак представники каналу заявили, що 7 липня під час урочистої церемонії сторони підпишуть угоду. Люди зможуть спостерігати за тим, як судно відпливає.

Наразі відомо, що канал отримає буксир потужністю близько 75 тонн як частину відшкодування, про решту деталей не повідомляється.

Спочатку адміністрація вимагала від власника судна, японської компанії Shoei Kisen, $916 млн за операцію зі зняття з мілини, збитки від простою та репутаційні ризики. Згодом суму знизили до $550.

Попри ситуацію з аварією контейнеровоза, за першу половину 2021 року Суецький канал заробив на 8,8% більше, порівняно з минулим роком.

– Ми повністю зберегли права влади, зберегли наші відносини з компанією, а також політичні відносини з Японією, – поділився очільник каналу Осама Рабі.

Що відомо про судно Ever Given

23 березня судно Ever Given просіло на мілину на Суецькому каналі – одному з найважливіших морських торгових шляхів. Це спричинило затор – рух понад 400 суден було заблоковано.

За оцінками експертів, один день простою коштував $400 млн. Контейнеровоз заблокував канал майже на тиждень – його вдалося підняти з мілини лише 29 березня.

Після інциденту адміністрація морського шляху повідомила, що не випустить Ever Given, поки не отримає компенсацію.