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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Администрация Байдена пересмотрит подход к применению санкций – WSJ

білий дім сша

Белый дом к концу лета может пересмотреть подход к применению американских санкций против других стран в сторону смягчения, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

Таким образом США пытаются остановить масштабные кампании давления, чтобы минимизировать экономические убытки и в дальнейшем согласовывать применение американских санкции с союзниками.

По словам официального лица в Белом доме, администрация почти завершила разработку нового политического курса США в отношении санкций, который ожидается ближе к концу лета.

Детали все еще уточняются, но в первую очередь запланировано ослабление санкций против Ирана в масштабах всей экономики.

Главная цель – отход от политики предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа, который применял санкции чаще, чем предыдущие администрации США, для нацеливания на широкие секторы экономики в Иране, Северной Корее, Венесуэле и других странах.

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Источник: WSJ

Фото: Dreamstime

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