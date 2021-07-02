Комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам ассигнований одобрил проект поправки, которым предлагается в 2022 финансовом году устранить отмену санкций против лиц, занимающихся реализацией проекта Северный поток-2.

Ранее в этом году администрация США освободила от санкций компанию-оператора Северного потока-2 Nord Stream AG и ее директора Маттиаса Варинга. В США это обосновали соображениями национальной безопасности.

— Северный-поток-2 — это политическое оружие для подрыва энергетической безопасности Европы, которое негативно влияет на несколько восточно-европейских, нордических и балтийских стран, а также Европейский парламент. Все они выступили против этого трубопровода “, — заявила конгрессмен-демократ Марси Каптур.

Соответствующая правка внесется к законопроекту о следующем бюджете.

Отметим, в начале июня члены Комитета Палаты представителей Конгресса США обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с письмом, в котором выразили “глубокое разочарование” по поводу снятия санкций с компании Nord Stream 2 AG и ее директора.

Позже Блинкен во время слушаний в Конгрессе заявил, что решение о снятии санкций могут пересмотреть в любой момент.

Он также отметил, что Америка ведет активные переговоры с Германией по уменьшению вреда от Северного потока-2, в том числе и для Украины.