В столице Нидерландов Амстердаме вечером 6 июля произошло вооруженное нападение на журналиста Питера де Вриса. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него из пистолета.

— В Питера де Вриса стреляли. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Детективы открыли широкомасштабное расследование, — сообщили в полиции Амстердама.

По данным СМИ, прозвучало по меньшей мере пять выстрелов. Журналист в результате получил ранение в голову. Очевидец инцидента, которая находилась с раненым журналистом до прибытия скорой помощи, рассказала, что он был жив в момент, когда его госпитализировали.

Стрельба произошла около 19.30 возле съемочной площадки телешоу RTL Boulevard, в котором Де Врис принимал участие. На сайте телешоу заявили, что в журналиста стреляли уже после того, как он покинул студию.

Источник: NL Times