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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Амстердаме посреди улицы несколько раз выстрелили в журналиста

В Амстердаме посреди улицы несколько раз выстрелили в журналиста

В столице Нидерландов Амстердаме вечером 6 июля произошло вооруженное нападение на журналиста Питера де Вриса. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него из пистолета.

Силовики уже начали расследование.

— В Питера де Вриса стреляли. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Детективы открыли широкомасштабное расследование, — сообщили в полиции Амстердама.

По данным СМИ, прозвучало по меньшей мере пять выстрелов. Журналист в результате получил ранение в голову. Очевидец инцидента, которая находилась с раненым журналистом до прибытия скорой помощи, рассказала, что он был жив в момент, когда его госпитализировали.

Стрельба произошла около 19.30 возле съемочной площадки телешоу RTL Boulevard, в котором Де Врис принимал участие. На сайте телешоу заявили, что в журналиста стреляли уже после того, как он покинул студию.

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Источник: NL Times

Фото: Dreamstime

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