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Факти / Світ
Максим Зайченко |

В Амстердамі посеред вулиці кілька разів вистрілили в журналіста

В Амстердамі посеред вулиці кілька разів вистрілили в журналіста

У столиці Нідерландів Амстердамі увечері 6 липня відбувся збройний напад на журналіста Пітера де Вріса. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив в нього з пістолета.

Силовики вже почали розслідування. 

– У Пітера де Вріса стріляли. Він доставлений в лікарню з важкими травмами. Детективи відкрили широкомасштабне розслідування, – повідомили в поліції Амстердама. 

За даними ЗМІ, прозвучало щонайменше п’ять пострілів. Журналіст в результаті отримав поранення в голову. Очевидець інциденту, яка перебувала з пораненим журналістом до прибуття швидкої допомоги, розповіла, що він був живий на момент, коли його госпіталізували. 

Стрілянина сталася близько 19.30 біля знімального майданчика телешоу RTL Boulevard, в якому Де Вріс брав участь. На сайті телешоу заявили, що в журналіста стріляли вже після того, як він покинув студію.

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Джерело: NL Times

Фото: Dreamstime

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