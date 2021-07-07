Новым генерал-губернатором Канады назначена бывший лидер инуитов Мэри Саймон. Она стала первым представителем коренных народов Канады на этой должности.

Генерал-губернатор Канады является официальным представителем монарха (Королевы Елизаветы II) на территории страны. Он выполняет церемониальные функции. Эта должность формально даже выше должности премьера.

— Я могу с уверенностью сказать, что мое назначение представляет собой исторический и вдохновляющий момент для Канады и является важным шагом вперед на долгом пути к примирению, — сказала Саймон, произнеся свою речь на языке инуитов и на английском.

Мэри Саймон родилась в деревне Канжикуалюжжуак на севере провинции Квебек в Канаде. Ее мать была представительницей инуитов, а отец — англичанином. Саймон занималась защитой прав инуитов, была президентом канадской организации инуитов Инуит Тапириит Канатами (2006-2012), а также была послом Канады в Дании (1999-2002).

Напомним, ранее премьер-министр Джастин Трюдо призвал Папу Римского Франциска приехать в Канаду, чтобы извиниться за управляемые церквями школы, подобные интернату для коренных народов Канады в Британской Колумбии, где нашли останки 215 детей.

Источник: CBС News