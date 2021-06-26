Премьер-министр Джастин Трюдо призвал Папу Римского Франциска приехать в Канаду, чтобы извиниться за управляемые церквями школы, подобные интернату для индейцев в Британской Колумбии.

Там накануне нашли останки 215 детей.

Трюдо сказал, что современных канадцев ужасают подобные факты. Они стыдятся своей государственной политики, когда в прошлом принуждали детей коренных народов посещать такие заведения.

На этой неделе лидеры коренных народов заявили, что в средневековой индийской школе, которая действовала с 1899 по 1997 год в провинции Саскачеван, обнаружили более 600 останков.

С XIX века по 1970-е годы школы-интернаты вынуждали посещать свыше 150 тысяч детей канадских индейцев. Три четверти из 130 таких заведений управлялись католической церковью.

Такие учреждения плохо финансировались, с детьми часто плохо обращались, они голодали, гибли от инфекционных болезней, в том числе туберкулеза.

Согласно отчету комиссии по установлению истины и примирению, в период работы школ-интернатов для детей коренного населения не менее 3,2 тыс. детей погибли в подобных учреждениях вследствие жестокого обращения и отсутствия должного ухода.

После обнаружения останков в Британской Колумбии, Франциск выразил соболезнования и призвал расследовать произошедшее.

Источник: Associated Press