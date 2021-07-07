Новим генерал-губернатором Канади призначена колишній лідер інуїтів Мері Саймон. Вона стала першим представником корінних народів Канади на цій посаді.

Генерал-губернатор Канади є офіційним представником монарха (Королеви Єлизавети II) на території країни. Він виконує церемоніальні функції. Ця посада формально навіть вище посади прем’єра.

– Я можу з упевненістю сказати, що моє призначення є історичний і надихаючий момент для Канади та є важливим кроком вперед на довгому шляху до примирення, – сказала Саймон, вимовивши це мовою інуїтів і англійською.

Мері Саймон народилася в селі Канжікуалюжжуак на півночі провінції Квебек в Канаді. Її мати була представницею інуїтів, а батько – англійцем. Саймон займалася захистом прав інуїтів, була президентом канадської організації інуїтів Інуїт тапір канат (2006-2012), а також була послом Канади в Данії (1999-2002).

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Джастін Трюдо закликав Папу Римського Франциска приїхати в Канаду, щоб вибачитися за керовані церквами школи, подібні інтернату для корінних народів Канади в Британській Колумбії, де знайшли останки 215 дітей.

Джерело: CBС News