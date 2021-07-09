Власти Гаити продолжают поиски причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Уже арестовали шесть человек.

По словам руководителя полиции Гаити Леона Чарльза, семь подозреваемых были расстреляны и шесть арестованы после убийства Моиза.

Министр по делам выборов и межпартийных отношений Матиас Пьер сообщил, что в группировке, которая убила президента, было 26 человек. Он утверждает, что среди задержанных были и двое американцев гаитянского происхождения.

В ответ представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные. По его словам, Вашингтон поддерживает постоянные контакты с представителями Гаити, чтобы содействовать расследованию убийства Моиза.

Напомним. убийство президента Гаити произошло в ночь на 7 июля. Группа людей проникла в его дом, где его застрелили.

Во время нападения также пострадала первая леди Мартин Моиз— у нее огнестрельное ранение. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

После убийства президента в стране объявили военное положение. Исполняющий обязанности премьер-министра Джозеф Клод призвал провести заседание СБ ООН.

Фото: Жовенель Моиз