Влада Гаїті продовжує пошуки причетних до вбивства президента країни Жовенеля Моїза. Вже заарештували шість осіб.

За словами керівника поліції Гаїті Леона Чарльза, сім підозрюваних були розстріляні та шість заарештовані після вбивства Моїза.

Міністр у справах виборів і міжпартійних відносин Матіас П’єр повідомив, що в угрупованні, яке вбило президента, було 26 осіб. Він стверджує, що серед затриманих були й двоє американців гаїтянського походження.

У відповідь представник Держдепу Нед Прайс заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати такі дані. За його словами, Вашингтон підтримує постійні контакти з представниками Гаїті, щоб сприяти розслідуванню вбивства Моїза.

Нагадаємо. вбивство президента Гаїті сталося в ніч на 7 липня. Група людей проникла в його будинок, де його застрелили.

Під час нападу також постраждала перша леді Мартін Моїз – у неї вогнепальне поранення. Зараз вона перебуває в лікарні у важкому стані.

Після вбивства президента в країні оголосили воєнний стан. Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Джозеф Клод закликав провести засідання РБ ООН.

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Фото: Жовенель Моїз