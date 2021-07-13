В столице Грузии Тбилиси второй вечер подряд под парламентом собралась акция протеста в связи со смертью телеоператора, избитого в день срыва ЛГБТ-прайда 5 июля. Протестующие требуют отставки правительства.

В акции участвуют представители СМИ, оппозиционные политики, активисты и обычные люди. Число участников митинга не называют.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.

На экран во время протеста вывели флаг Евросоюза. Отметим, противники ЛГБТ-прайда во время событий 5-6 июля дважды жгли флаг ЕС.

На месте дежурят отряды правоохранителей, а на прилегающих улицах перекрыли движение. Кроме того, под парламентом было неспокойно и в течение дня — журналисты и оппозиция попытались сорвать заседание.

Смерть журналиста в Грузии

5 июля журналист Лексо Лашкарава подвергся нападению радикально настроенных противников ЛГБТ-сообщества, когда освещал митинг в поддержку ЛГБТ.

Его госпитализировали с серьезными травмами лица, из-за которых требовалось вмешательство хирургов.

Несколько дней назад он выписался из больницы, а 11 июля Лашкараву нашли мертвым в собственной квартире.

По версии правоохранителей, журналиста угрозами пытались заставить прекратить свою профессиональную деятельность.

Источник: Interpressnews

Фото: Новости-Грузия