У столиці Грузії Тбілісі другий вечір поспіль під парламентом зібралася акція протесту у зв’язку зі смертю телеоператора, побитого в день зриву ЛГБТ-прайду 5 липня. Мітингувальники вимагають відставки уряду.

В акції беруть участь представники ЗМІ, опозиційні політики, активісти та звичайні люди. Число учасників мітингу не називають.

Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі та його уряду.

На екран під час протесту вивели прапор Євросоюзу. Зазначимо, противники ЛГБТ-прайду під час подій 5-6 липня двічі палили прапор ЄС.

На місці чергують загони правоохоронців, а на прилеглих вулицях перекрили рух. Крім того, під парламентом було неспокійно і протягом дня – журналісти та опозиція спробували зірвати засідання.

Смерть журналіста в Грузії

5 липня журналіста Лексо Лашкарава зазнав нападу радикально налаштованих противників ЛГБТ-спільноти, коли висвітлював мітинг на підтримку ЛГБТ.

Його госпіталізували з серйозними травмами обличчя, через які потрібно втручання хірургів.

Кілька днів тому він виписався з лікарні, а 11 липня Лашкараву знайшли мертвим у власній квартирі.

За версією правоохоронців, журналіста погрозами намагалися змусити припинити свою професійну діяльність.

Джерело: Interpressnews

Фото: Новини-Грузія