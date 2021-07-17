Дания открыла въезд для украинцев. Гражданам Украины разрешили пересекать границу страны уже с субботы, 17 июля. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Главным условием является наличие отрицательного теста на Covid-19, который необходимо сделать максимум за 72 часа до вылета. Еще один тест придется сделать сразу после прибытия на территорию Дании.

По-прежнему на поездки в Данию действует безвизовый режим.

Ранее въезд украинцам разрешила Словения. Перед поездкой также необходимо сделать тест на коронавирус, можно предъявить сертификат о вакцинации.

Кроме того, Совет Европы внес Украину в список стран, гражданам которых разрешено приезжать в европейские страны. Всего в списке 23 страны, но его могут менять каждые две недели.

Если ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится, ЕС может рекомендовать не позволять въезд украинцам.

Больше о въезде украинцев в Евросоюз читайте в материале.

Источник: Дмитрий Кулеба