Данія відкрила в’їзд для українців. Громадянам України дозволили перетинати кордон країни вже з суботи, 17 липня. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Головною умовою є наявність негативного тесту на Covid-19, який необхідно зробити максимум за 72 години до вильоту. Ще один тест доведеться зробити відразу після прибуття на територію Данії.

Як і раніше на поїздки в Данію діє безвізовий режим.

Раніше в’їзд українцям дозволила Словенія. Перед поїздкою також необхідно зробити тест на коронавірус, можна пред’явити сертифікат про вакцинацію.

Крім того, Рада Європи внесла Україну до списку країн, громадянам яких дозволено приїжджати в європейські країни. Всього в списку 23 країни, але його можуть міняти кожні два тижні.

Якщо ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться, ЄСможе рекомендувати не дозволяти в’їзд українцям.

Більше про в’їзд українців в Євросоюз читайте у матеріалі.

Джерело: Дмитро Кулеба