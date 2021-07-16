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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Германии 1300 человек перестали выходить на связь после наводнения

наводнение депозит

В немецком районе Арвайлер (входит в землю Рейнланд-Пфальц) около 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести в результате сильного наводнения. Они не выходят на связь.

Как сообщили местные власти, около 3,5 тыс. человек направили в медицинские учреждения. Все школы района закрыли.

Сейчас в районе идет спасательная операция. Также спасательные действия проходят в землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг на западе Германии.

Более 1 тыс. пожарных, полицейских и спасателей брошены на борьбу со стихией. Местные власти запросили дополнительную медицинскую и транспортную помощь, а также попросили у центральных властей привлечь дополнительные силы.

По данным DW, в этом районе не работает мобильная связь. Власти надеются, что пропавшие без вести просто не могут сообщить о своем местонахождении.

Согласно последним данным, в результате проливных дождей и наводнений в Западной Германии погибли по меньшей мере 58 человек.

Канцлер страны Ангела Меркель заявила, что шокирована сообщениями, которые поступают с запада Германии. По ее словам, службы сделают все возможное для спасения людей. Она сообщила, что масштаб трагедии определять пока рано, он станет известен позже.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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