У німецькому районі Арвайлер (входить до земель Рейнланд-Пфальц) близько 1,3 тис. людей вважаються зниклими безвісти в результаті сильної повені. Вони не виходять на зв’язок.

Як повідомила місцева влада, близько 3,5 тис. осіб направили до медичних закладів. Усі школи району закрили.

Зараз в районі триває рятувальна операція. Також рятувальні дії відбуваються в землях Північний Рейн – Вестфалія і Баден-Вюртемберг на заході Німеччини.

Понад 1 тис. пожежників, поліцейських і рятувальників кинуті на боротьбу зі стихією. Місцева влада запросила додаткову медичну й транспортну допомогу, а також попросили залучити додаткові сили центральної влади.

За даними DW, у цьому районі не працює мобільний зв’язок. Влада сподівається, що зниклі безвісти просто не можуть повідомити про своє місцеперебування.

Згідно з останніми даними, внаслідок злив і повеней у Західній Німеччині загинули щонайменше 58 осіб.

Канцлер країни Ангела Меркель заявила, що шокована повідомленнями, які надходять із заходу Німеччини. За її словами, служби зроблять все можливе для порятунку людей. Вона повідомила, що масштаб трагедії визначати поки що рано, він стане відомий пізніше.