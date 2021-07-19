В Германии потерпел крушение одномоторный самолет из Польши. В результате погибли три человека, среди которых двое несовершеннолетних.

Инцидент произошел в районе Анхальт-Биттерфельд в земле Саксония-Анхальт.

В результате погиб 55-летний пилот и двое несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Еще одного подростка доставили в больницу в Галле на вертолете. Его возраст не указывают, но он характеризуется как тяжело раненый молодой пострадавший.

Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий устанавливает причины и обстоятельства крушения. Предварительных причин авиакатастрофы пока не озвучивали.