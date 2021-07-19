У Німеччині розбився одномоторний літак з Польщі. У результаті загинули три людини, серед яких двоє неповнолітніх.

Інцидент стався в районі Анхальт-Биттерфельд в землі Саксонія-Анхальт.

У результаті загинув 55-річний пілот і двоє неповнолітніх підлітків у віці від 14 до 17 років.

Ще одного підлітка доставили в лікарню в Галле на вертольоті. Його вік не вказують, але він характеризується як важко поранений молодий потерпілий.

Німецьке федеральне бюро розслідувань авіаційних подій встановлює причини та обставини аварії. Попередніх причин авіакатастрофи поки не озвучували.