В Нидерландах один посетитель заразил Covid-19 почти 200 человек на вечеринке

В городе Энсхеде, что на востоке Нидерландов, около 180 человек заболели коронавирусом после посещения вечеринки в местном клубе. Оказалось, что их мог заразить один посетитель, который не знал о своей болезни.

Вспышка Covid-19 в городе произошла в июне, после этого заведение закрыли. Всего на событии присутствовали 800 гостей. Для входа нужно было предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

Позже Муниципальная служба здравоохранения провела исследование вспышки и выяснила, что распространить болезнь мог один человек.

— На основании всех данных исследования мы считаем, что, вероятно, был так называемый супер распространитель. Это значит, что чрезвычайно большое количество людей было заражена в одном месте. Существуют веские доказательства того, что один человек, инфицированный Covid-19, был причиной этих инфекций.

По словам медиков, в клубах благоприятные условия для распространения вирусов. В развлекательных заведениях может быть плохая система вентиляции, люди более свободно ведут себя, поют и громко разговаривают. Специалисты не исключают, что такая интенсивность заражений связана со штаммом коронавируса Дельта.

Как говорится в отчете, тест мог показать ложный результат — порой так случается. Медики в очередной раз подчеркнули важность вакцинации и соблюдения установленных правил.

Лишь недавно Нидерланды ослабили карантин. Однако из-за вспышки коронавируса пришлось снова закрыть развлекательные заведения.

По состоянию на 29 июля в Нидерландах зафиксировано более 4,5 тыс. случаев Covid-19. За весь период пандемии в стране инфицировались 1 859 199 человек.

В результате осложнений коронавируса умерли почти 18 тыс. жителей Нидерландов.

Источник: GGD