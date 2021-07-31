Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Нидерландах один посетитель заразил Covid-19 почти 200 человек на вечеринке

В Нидерландах один посетитель заразил Covid-19 почти 200 человек на вечеринке

В городе Энсхеде, что на востоке Нидерландов, около 180 человек заболели коронавирусом после посещения вечеринки в местном клубе. Оказалось, что их мог заразить один посетитель, который не знал о своей болезни.

Вспышка Covid-19 в городе произошла в июне, после этого заведение закрыли. Всего на событии присутствовали 800 гостей. Для входа нужно было предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

Позже Муниципальная служба здравоохранения провела исследование вспышки и выяснила, что распространить болезнь мог один человек.

— На основании всех данных исследования мы считаем, что, вероятно, был так называемый супер распространитель.

Это значит, что чрезвычайно большое количество людей было заражена в одном месте. Существуют веские доказательства того, что один человек, инфицированный Covid-19, был причиной этих инфекций.

По словам медиков, в клубах благоприятные условия для распространения вирусов. В развлекательных заведениях может быть плохая система вентиляции, люди более свободно ведут себя, поют и громко разговаривают. Специалисты не исключают, что такая интенсивность заражений связана со штаммом коронавируса Дельта.

Как говорится в отчете, тест мог показать ложный результат — порой так случается. Медики в очередной раз подчеркнули важность вакцинации и соблюдения установленных правил.

Лишь недавно Нидерланды ослабили карантин. Однако из-за вспышки коронавируса пришлось снова закрыть развлекательные заведения.

По состоянию на 29 июля в Нидерландах зафиксировано более 4,5 тыс. случаев Covid-19. За весь период пандемии в стране инфицировались 1 859 199 человек.

В результате осложнений коронавируса умерли почти 18 тыс. жителей Нидерландов.

Источник: GGD

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка