У Нідерландах один відвідувач заразив Covid-19 майже 200 людей на вечірці

У місті Енсхеде, що на сході Нідерландів, близько 180 людей захворіли на коронавірус після відвідування вечірки у місцевому клубі. Виявилося, що їх міг заразити один відвідувач, який не знав про свою хворобу.

Спалах Covid-19 у місті стався у червні, після цього заклад закрили. Загалом на події були присутні 800 гостей. Для входу потрібно було надати сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.

Пізніше Муніципальна служба охорони здоров’я провела дослідження спалаху та з’ясувала, що розповсюдити хворобу могла одна людина.

– На підставі всіх даних дослідження ми вважаємо, що, ймовірно, був так званий супер розповсюджувач. Це означає, що надзвичайно велика кількість людей була заражена в одному місці. Існують вагомі докази того, що одна людина, інфікована Covid-19, була причиною цих інфекцій.

За словами медиків, у клубах сприятливі умови для розповсюдження вірусів. У розважальних закладах може бути погана система вентиляції, люди більш вільно поводять себе, співають та голосно розмовляють. Фахівці не виключають, що така інтенсивність заражень пов’язана зі штамом коронавірусу Дельта.

Як йдеться у звіті, тест міг показати хибний результат – часом так трапляється. Медики вкотре наголосили на важливості вакцинації та дотримання встановлених правил.

Лише нещодавно Нідерланди послабили карантинні обмеження. Однак через спалах коронавірусу довелося знову закрити розважальні заклади.

Станом на 29 липня у Нідерландах зафіксовано понад 4,5 тис. випадків Covid-19. За весь період пандемії у країні інфікувалося 1 859 199 осіб.

Внаслідок ускладнень коронавірусу померли майже 18 тис. жителів Нідерландів.

Джерело:GGD