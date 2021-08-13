Президент Польши Анджей Дуда в августе посетит Киев и примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Также он поучаствует в праздновании Дня Независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте главы польского государства.

— 23-24 августа 2021 года президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости Украины в Киеве, — сообщили в пресс-службе президента.

Крымская платформа — консультативный и координационный формат, направленный на деоккупацию Крыма и полное восстановление суверенитета Украины над полуостровом.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество участников учредительного саммита Крымской платформы возросло до 38.

Министерство иностранных дел полагает, что Крымская платформа будет представлена ​​в Парламентской ассамблее Совета Европы.