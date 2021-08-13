Разведка предупредила Байдена о попытке РФ повлиять на выборы 2022 года — СМИ

В США разведка информирует о том, что Российская Федерация планирует вмешаться в предстоящие в 2022 году выборы в американскую Палату представителей.

Так, американские разведслужбы во время брифингов администрации 46-го президента США Джо Байдена не раз отмечали, что Россия вновь пытается повлиять на выборы в США, об этом пишет телеканал CNN.

По данным американского телеканала, Белый дом часто получает информацию от разведки о том, что попытки РФ вмешиваться в выборы Америки продолжаются и никогда не прекращаются, несмотря на предупреждение Байдена президенту РФ Путину летом и новый пакет санкций, введенных весной.

Более того, как утверждают источники CNN, в последнее время от разведки поступали отчеты о попытках России распространять дезинформацию в соцсетях и использовать СМИ для пропаганды.

— Деятельность Кремля относительно вмешательства становится более утонченной, чем на выборах 2016-го, и уже не включает такие действия, которые можно легко отследить, например, приобретение рекламы в Facebook, — пишет издание.

Также, как отмечают источники CNN, Москва пытается использовать в своих целях разногласия внутри Америки относительно Covid-вакцин и масок.

В Совете нацбезопасности США ответили телеканалу, что постоянно отслеживают такие угрозы и попытки повлиять на демократические процессы в стране.

А Байден заявлял во время одного из своих брифингов, что такое вмешательство со стороны РФ — это нарушение американского суверенитета.

Вмешательство России в выборы в США

Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что РФ пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

В июне 2016-го американские медиа сообщали о том, что кто-то несанкционированно вмешался в инфосистему нацкомитета Демократической партии США в конце апреля.

Компания CrowdStrike провела расследование и выяснила, что за кибератакой стоят две хакерские группировки — Cozy Bear и Fancy Bear.

По данным CrowdStrike, кибергруппировки тесно связаны с российскими властями и активно участвуют в политическом и экономическом шпионаже.

Однако российская сторона неоднократно отрицала обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.