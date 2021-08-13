Розвідка попередила Байдена про намагання РФ вплинути на вибори 2022 року – ЗМІ

У США розвідка інформує про те, що Російська Федерація планує втрутитись у майбутні вибори до американської Палати представників 2022 року.

Так, американські розвідслужби під час брифінгів адміністрації 46-го президента США Джо Байдена неодноразово наголошували, що Росія знову намагається вплинути на вибори у США, про це пише телеканал CNN.

За даними американського телеканалу, Білий дім часто отримує інформацію від розвідки про те, що спроби РФ втручатись у вибори Америки тривають та ніколи не припиняються, незважаючи на попередження Байдена президенту РФ Володимиру Путіну влітку та новий пакет санкцій, введених навесні.

Ба більше, як стверджують джерела CNN, останнім часом від розвідки надходили звіти про спроби Росії поширювати дезінформацію у соцмережах та використовувати ЗМІ для пропаганди.

– Діяльність Кремля щодо втручання стає більше витонченою, аніж під час виборів 2016-го, та вже не включає такі дії, які можна легко відстежити, як, наприклад, придбання реклами у Facebook, – пише видання.

Також джерела CNN зазначають, що Москва намагається використовувати у своїх цілях розбіжності всередині Америки щодо Covid-вакцин та масок.

У Раді нацбезпеки США телеканал запевнили, що постійно відстежують такі загрози і намагання вплинути на демократичні процеси у країні.

А Байден заявляв під час одного зі своїх брифінгів, що таке втручання із боку РФ – це порушення американського суверенітету.

Втручання Росії у вибори в США

Американські спецслужби неодноразово заявляли, що РФ намагалась вплинути на президентські вибори у США у 2016-му.

У червні 2016-го американські медіа повідомляли про те, що хтось несанкціоновано втрутився в інфосистему нацкомітету Демократичної партії США наприкінці квітня.

Компанія CrowdStrike провела розслідування й з’ясувала, що за кібератакою стоять два хакерських угруповання – Cozy Bear і Fancy Bear.

За даними CrowdStrike, кіберугруповання тісно пов’язані з російською владою і беруть активну участь у політичному та економічному шпигунстві.

Однак російська сторона неодноразово заперечувала обвинувачення у спробах втручатися у внутрішні справи США.