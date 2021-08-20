Около 14 млн человек могут столкнуться с голодом после захвата Афганистана талибами

Около 14 млн человек в Афганистане могут столкнуться с серьезным голодом после захвата страны боевиками Талибана.
Об этом сообщила глава Мировой продовольственной программы ООН Мэри Эллен Макгруарти.
Страна уже столкнулась с сильной засухой — второй за три года — и социально-экономическими последствиями пандемии коронавируса. По словам Макгруарти, захват страны талибами усугубил ситуацию в Афганистане с ужасной до катастрофической.
В частности, засуха в этом году привела к потере 40% урожая, что вызвало разрушительное воздействие на животноводство, отметила представитель ООН.
Она также призвала международных доноров предоставить $200 млн, необходимых для предоставления продовольствия Афганистану.
ЮНИСЕФ также предупредил на этой неделе, что один миллион детей в возрасте до пяти лет в стране могут столкнуться с недоеданием к концу 2021 года.
Ситуация в Афганистане
15 августа радикальное исламское движение Талибан вошло в Кабул и захватило власть в Афганистане. Боевикам удалось захватить кучу американского оружия на миллиарды долларов и даже вертолеты.
19 августа спикер Талибана заявил, что организация провозглашает создание “Исламского Эмирата Афганистан”.
Движение Талибан действует по законам шариата. Этот режим предусматривает очень жесткие правила и фактическое лишение женщин всех их прав.
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Источник: Axios