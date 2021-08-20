Около 14 млн человек могут столкнуться с голодом после захвата Афганистана талибами

Около 14 млн человек в Афганистане могут столкнуться с серьезным голодом после захвата страны боевиками Талибана.

Об этом сообщила глава Мировой продовольственной программы ООН Мэри Эллен Макгруарти.

Страна уже столкнулась с сильной засухой — второй за три года — и социально-экономическими последствиями пандемии коронавируса. По словам Макгруарти, захват страны талибами усугубил ситуацию в Афганистане с ужасной до катастрофической.

В частности, засуха в этом году привела к потере 40% урожая, что вызвало разрушительное воздействие на животноводство, отметила представитель ООН.

Она также призвала международных доноров предоставить $200 млн, необходимых для предоставления продовольствия Афганистану.

ЮНИСЕФ также предупредил на этой неделе, что один миллион детей в возрасте до пяти лет в стране могут столкнуться с недоеданием к концу 2021 года.