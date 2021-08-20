Близько 14 млн осіб можуть зіткнутися з голодом після захоплення Афганістану талібами

Близько 14 млн осіб в Афганістані можуть зіткнутися із серйозним голодом після захоплення країни бойовиками Талібану.

Про це повідомила глава Світової продовольчої програми ООН Мері Еллен Макгруарті.

Країна вже зіткнулася з сильною посухою – другою за три роки – і соціально-економічними наслідками пандемії коронавірусу. За словами Макгруарті, захоплення країни талібами погіршило ситуацію в Афганістані з жахливої до катастрофічної.

Зокрема, посуха в цьому році привела до втрати 40% врожаю, що погано вплинуло на тваринництво, зазначила представник ООН.

Вона також закликала міжнародних донорів надати $200 млн, необхідних для надання продовольства Афганістану.

ЮНІСЕФ також попередив на цьому тижні, що один мільйон дітей у віці до п’яти років в країні можуть недоїдати до кінця 2021 року.

Ситуація в Афганістані

15 серпня радикальний ісламський рух Талібан увійшов в Кабул і захопив владу в Афганістані. Бойовикам вдалося захопити купу американської зброї на мільярди доларів і навіть вертольоти.

19 серпня спікер Талібану заявив, що організація проголошує створення “Ісламського Емірату Афганістан”.

Рух Талібан діє за законами шаріату. Цей режим передбачає дуже жорсткі правила і фактичне позбавлення жінок всіх їх прав.

Детальніше про ідеологію талібів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Axios