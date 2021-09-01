США в течение семи лет оказали Украине помощь на сумму $4,9 млрд. Такие цифры в студии Фактов ICTV озвучил пресс-атташе посольства США Дэниел Лангенкамп.

– Это 3 тыс. грн на каждого гражданина. Это важное вложение для того, чтобы Украина преуспела, и США будут продолжать оказывать помощь, – заверил он.

Пресс-атташе отмечает, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины и ее ориентацию на Запад.

– Мы много об этом говорим. Усилия Украины идти на Запад и воплощать реформы – очень важны, ведь нужно интегрироваться в ЕС. Украинцам удалось многого достичь в течение последних семи лет. И мы верим, что они преуспеют, – заявил Дэниел Лангенкамп.

Важной для США, по мнению пресс-атташе, есть и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома в 21.00 по киевскому времени.

Джо Байден, утверждает он, очень ценит личные отношения с Украиной и хочет улучшить их в ближайшие месяцы и годы.

Напомним, что Европейский Союз с 2014 года предоставил Украине более €16 млрд. Об этом во время выступления на саммите Крымская платформа в Киеве 23 августа сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Средства выделили в рамках беспрецедентной поддержки Украины и сотрудничества по Соглашению об ассоциации.

Эти меры ЕС ввел, чтобы помочь Украине преодолевать последствия агрессии Российской Федерации.