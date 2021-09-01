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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В мире стало гораздо больше стихийных бедствий, но смертность от них падает — ООН

Ураган

В мире стало больше стихийных бедствий. С 1970-х годов по сегодняшний день разрушительные действия стихии участились в 4-5 раз, к тому же они наносят в семь раз больший ущерб.

Но эти бедствия убивают гораздо меньше людей, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, представители которой проанализировали более 11 тыс. погодных катастроф за последние полвека.

В 1970-х и 1980-х годах стихийные бедствия убивали в среднем около 170 человек в день по всему миру. В 2010-х годах это число упало примерно до 40 жертв в день, отмечается в докладе ВМО.

— Хорошая новость заключается в том, что мы смогли свести к минимуму число жертв, как только получили растущее количество стихийных бедствий: жара, наводнения, засуха и особенно интенсивные тропические штормы, такие как Ида, которая недавно обрушилась на Луизиану и Миссисипи в США, — заявил генсек ВМО Петтери Таалас.

Он также отметил, что экономические потери от стихийных бедствий растут быстро. По словам Тааласа, такие негативные тенденции продолжатся.

— Плохая новость заключается в том, что экономические потери растут очень быстро, и этот рост продолжится. Мы увидим больше климатических экстремальных явлений из-за изменения климата, и эти негативные тенденции в климате будут продолжаться в ближайшие десятилетия, — сказал генсек ВМО.

Доклад представили после насыщенного бедствиями лета 2021 года. За это лето были смертоносные наводнения в Германии, жара в Средиземноморье, ураган Ида в США и лесные пожары, вызванные засухой.

В ВМО также отметили, что большая часть смертей и ущерба за последние 50 лет стихийных катастроф были вызваны штормами, наводнениями и засухой.

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Источник: AP

Фото: Dreamstime

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