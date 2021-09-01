У світі стало набагато більше погодних лих, але смертність від них падає – ООН

У світі стало більше погодних лих. З 1970-х років до сьогодні руйнівні дії стихії почастішали у 4-5 разів, до того ж вони завдають у сім разів більший збиток.

Але ці лиха вбивають набагато менше людей, заявили у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) ООН, представники якої проаналізували понад 11 тис. погодних катастроф за останні півстоліття.

У 1970-х і 1980-х роках погодні лиха вбивали в середньому близько 170 осіб щодня по всьому світу. У 2010-х роках це число впало приблизно до 40 жертв щодня, зазначається в доповіді ВМО.

– Гарна новина полягає у тому, що ми змогли звести до мінімуму число жертв, щойно збільшилася кількість стихійних лих: спека, повені, посуха й особливо інтенсивні тропічні шторми, такі як Іда, яка недавно обвалилися на Луїзіану і Міссісіпі в США, – заявив генсек ВМО Петтері Таалас.

Він також зазначив, що економічні втрати від стихійних лих ростуть швидко. За словами Тааласа, такі негативні тенденції продовжаться.

– Але погана новина полягає в тому, що економічні втрати зростають дуже швидко, і це зростання буде продовжуватися. Ми побачимо більше кліматичних екстремальних явищ через зміни клімату, і ці негативні тенденції в кліматі триватимуть найближчими десятиліттями, – сказав генсек ВМО.

Доповідь представили після насиченого лихами літа 2021 року. За це літо були смертоносні повені в Німеччині, спека в Середземномор’ї, ураган Іда в США та лісові пожежі, викликані посухою.

У ВМО також зазначили, що велика частина смертей і збитку за останні 50 років погодних катастроф були викликані штормами, повенями та посухою.